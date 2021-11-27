София, , 11:27 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы сдерживании Киевом «российской агрессии» и о том, что «нападение» будет России «слишком дорого стоить» прокомментировали 27 ноября читатели болгарского издания «Факти».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению пользователей, такого рода высказывания украинской стороны являются голословными и потому Киеву не стоит вести себя так по отношению к России.

«Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком», — высказал предположение пользователь под ником ЕРДО.

«И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет», — заявил Некой си.

«Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть серьезные причины отвлекать население от реальных проблем», — отметил МалкоЛогика.

«Не помню войну, которую американская армия не проиграла бы. Не могу понять, на основании чего (кроме долларов) украинцы верят американцам. То, что они сделали в Афганистане несколько месяцев назад, шокирует и вызывает отвращение. Не верьте американцам», — добавил пользователь Чудно.

«Напугали собаку колбаской. Да (президент РФ Владимир) Путин их с духовым оркестром победит», — заключил Гост като гост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за «военного давления» на Украину.