Омск, 27 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взятки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в числе подозреваемых сотрудница департамента образования мэрии Омска и предприниматель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«По версии следствия, предприниматель неоднократно перечислял денежные средства чиновнице за общее покровительство при заключении договоров на поставку товаров», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемые задержаны, в их домах и по месту работы проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.