Москва, 27 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Стоимость седана Lada Granta в минимальной комплектации за 10 лет продаж в России выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada.ru Lada granta

Производство Lada Granta было запущено в ноябре 2011 года. На это время минимальная стоимость нового седана составляла 229 тысяч рублей.

По данным портала «Цена Авто», в ноябре 2021 года минимальная цена Lada Granta составляет 560 тысяч рублей. Таким образом, за 10 лет минимальная стоимость популярной модели выросла в 2,5 раза.

Автомобили семейства Granta были лидерами продаж в России в период с 2013 по 2015 год. Granta вернулась на первую строчку по объёмам продаж в 2019 году.

В августе 2021 года Granta уступила лидерство другой модели Lada — Vesta. Семейство Vesta удерживает первую строчку по объёмам продаж в России три месяца подряд.