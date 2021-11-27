Новосибирск, 27 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. К Новосибирскому государственнному академическому театру оперы и балета привезли модули для тёплых раздевалок и проката коньков, помещения для медиков и технического персонала. В ближайшее время здесь зальют главный каток города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Каток

В мэрии Новосибирска уточнили, что заливкой ледового катка в Театральном сквере занимаются специалисты муниципального учреждения «Стадион».

"Следующий этап — подключение объектов к электроэнергии. Далее подрядчики установят ледяные ограждения по периметру будущего катка. После этого можно будет готовить основание под него и приступать к заливке, — рассказал заместитель директора «Стадиона» Юрий Евдокимов. — Идеально для начала заливки — постоянные минусовые температуры днем и ночью. Открытие катка планируем во второй половине декабря».

Площадь главного городского катка составит около 2 тыс. квадратных метров. Для пункта проката подготовлено 200 пар коньков.