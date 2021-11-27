Анахайм, США, 27 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитым голами отличились шведский нападающий Исак Лундестрём (17-я минута), Дерек Грант (31-я), Трой Терри (40-я) и еще один шведский форвард Рикард Ракелль (50-я).

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Анахайм» 29 ноября сыграет дома с командой «Торонто Мэйпл Лифс», а «Оттава» днем ранее встретится на выезде с клубом «Оттава Сенаторз».