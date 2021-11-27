Кемерово, , 10:52 — REGNUM Власти Кемеровской области опубликовали список погибших в шахте «Листвяжная». Документ размещён на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам Ako.ru

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В списке 46 горняков и пять горноспасателей.

Напомним, что 25 ноября в кузбасской шахте произошло задымление. Погиб 51 человек, из которых пятеро — горноспасатели. Ранее сообщалось о шести погибших спасателях, но 26 ноября один из них самостоятельно выбрался из шахты. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

В регионе объявлен трёхдневный траур — с 26 по 28 ноября.