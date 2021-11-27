Москва, 27 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратил внимание на планы по росту количества взимаемых штрафов, что заложено в федеральном бюджете на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Даванков

«Опять же мы наращиваем количество штрафов. Надо вот отметить, что 40% штрафов — это штрафы с дальнобойщиков. Зачем мы это делаем, если у нас профицитный бюджет? И так понятно, что те штрафы, которые мы накладываем на дальнобойщиков, потом переносятся на конечную стоимость продуктов, товаров, особенно первой необходимости. Зачем делаем, не очень понятно», — заявил Даванков.

Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2022−2024 годы, на следующей неделе его обсудит Совфед.