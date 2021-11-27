Филадельфия, США, 27 ноября 2021, 10:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
(сс) Benjamin Reed

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 6:3.

У победителей заброшенными шайбами отметились оформивший в матче дубль финский форвард Себастьян Ахо (14-я и 21-я минуты), шведский нападающий Йеспер Фаст (22-я), еще один финский форвард Еспери Котканиеми (26-я), Стивен Лоренц (37-я) и российский нападающий Андрей Свечников (45-я).

В составе «Филадельфии» голами отметились российский защитник Иван Проворов (1-я), Джоэль Фараби (18-я, в большинстве) и финский защитник Расмус Ристолайнен (22-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 28 ноября сыграет дома с командой «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия» днем позже встретится на выезде с клубом «Нью-Джерси Дэвилз».