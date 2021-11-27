Кемерово, 27 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с семьями спасателей, погибших на кузбасской шахте «Листвяжная». Он выразил им искренние соболезнования от лица всего МЧС.

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«В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьёй мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей», — приводят слова Чуприяна «Известия» в своём телеграм-канале.

Также Александр Чуприян возложил цветы к монументу погибших горноспасателей на территории Новокузнецкого военизированногогорноспасательногоотряда, отдавая дань памяти и уважения их героическому поступку.