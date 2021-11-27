Москва, , 10:41 — REGNUM К федеральному бюджету на 2022−2024 годы много вопросов, непонятно, как он обеспечит заявленный экономический рост. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Владислав Даванков («Новые Люди»).

Владислав Даванков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К бюджету по-прежнему много вопросов. Мы не понимаем, не видим, как с таким бюджетом будет обеспечен заявленный экономический рост. Лидер нашей фракции Алексей Нечаев уже говорил об этом на первом чтении. Проект опирается на прогноз по доходам в 2021 году, что рост экономики будет около трех процентов. В текущей ситуации это выглядит более, чем оптимистично, на наш взгляд», — рассуждает Даванков.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным.

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