Москва, 27 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. К федеральному бюджету на 2022−2024 годы много вопросов, непонятно, как он обеспечит заявленный экономический рост. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Владислав Даванков («Новые Люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Даванков

«К бюджету по-прежнему много вопросов. Мы не понимаем, не видим, как с таким бюджетом будет обеспечен заявленный экономический рост. Лидер нашей фракции Алексей Нечаев уже говорил об этом на первом чтении. Проект опирается на прогноз по доходам в 2021 году, что рост экономики будет около трех процентов. В текущей ситуации это выглядит более, чем оптимистично, на наш взгляд», — рассуждает Даванков.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным.