Вашингтон, 27 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за «военного давления» на Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Iranreview.org Санкции

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По данным издания, в правительстве США рассматривают несколько вариантов антироссийских мер. Один из этих вариантов предусматривает введение новых экономических санкций против России, а также оказание военной помощи Украине.

Другой вариант предусматривает «более решительное» участие стран НАТО в реализации Минских соглашений. При этом в США надеются, что НАТО сохранит открытые политические каналы для общения с Россией. Для этого рассматривается вариант снижения риска конфронтации с Москвой, предусматривающей ограничение военных учений США в Европе.

Ожидается, что возможные новые антироссийские меры будут обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО. Эта встреча начнётся 30 ноября в Риге.