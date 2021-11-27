Кемерово, , 10:35 — REGNUM Директор кузбасской шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину в нарушении правил промышленной безопасности. Об этом сообщает сайт A42.RU.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Об этом заявил представитель СК России, ходатайствующий об аресте Махракова. По его словам, директор шахты не признал вину в инкриминируемых деяниях», — уточняет СМИ.

Напомним, в настоящее время в суде проходят заседания по избранию меры пресечения фигурантов по делу о ЧП на шахте.