Москва, , 10:33 — REGNUM Федеральный бюджет на 2022−2024 годы обеспечивает все социальные обязательства независимо от экономической ситуации в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас как итог этой работы все социальные обязательства государства, независимо от того, какая будет экономическая ситуация, какие экономические санкции или еще что-то придумают наши замечательные партнёры за рубежом, все социальные обязательства государства, сегодня мы можем сказать, обеспечены, обеспечены финансированием. И обеспечены не только на трёхлетний период, на который мы рассматриваем бюджет», — сказал Макаров в ходе обсуждения главного финансового документа страны.

Он обратил внимание на восстановление экономики на доковидный уровень.

«Наверное, это тот главный результат работы, который показывает, что мы с вами на правильном пути. А вместе с развитием экономики будут дальше увеличиваться обязательства страны перед людьми, то есть жизнь людей будет становиться лучше», — заявил глава комитета Госдумы.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022−2024 годы.

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