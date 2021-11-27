Москва, 27 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2022−2024 годы обеспечивает все социальные обязательства независимо от экономической ситуации в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Макаров

«У нас как итог этой работы все социальные обязательства государства, независимо от того, какая будет экономическая ситуация, какие экономические санкции или еще что-то придумают наши замечательные партнёры за рубежом, все социальные обязательства государства, сегодня мы можем сказать, обеспечены, обеспечены финансированием. И обеспечены не только на трёхлетний период, на который мы рассматриваем бюджет», — сказал Макаров в ходе обсуждения главного финансового документа страны.

Он обратил внимание на восстановление экономики на доковидный уровень.

«Наверное, это тот главный результат работы, который показывает, что мы с вами на правильном пути. А вместе с развитием экономики будут дальше увеличиваться обязательства страны перед людьми, то есть жизнь людей будет становиться лучше», — заявил глава комитета Госдумы.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022−2024 годы.