Тампа, США, 27 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» уверенно с нулевым счетом обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jill111 Хоккей

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Голы в составе победителей на свой счет записали Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Росс Колтон (22-я) и Стивен Стэмкос (52-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить все 17 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский защитник Михаил Сергачёв, не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, эта победа стала для «Тампы» третьей подряд, в следующем матче клуб 28 ноября на выезде сыграет с командой «Миннесота Уайлд». «Сиэтл» этим поражением прервал серию из двух побед подряд и в этот день встретится с «Флорида Пантерз».