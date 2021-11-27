27 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не закрывает телеканалы, как это делается в других странах. Так глава государства прокомментировал свой конфликт с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, чьи телеканалы критикуют Зеленского.

Оксана Переможенко, , 11:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не закрывает телеканалы, как это делается в других странах. Так 26 ноября в ходе пресс-конференции он прокомментировал свой конфликт с бизнесменом Ринатом Ахметовым, чьи телеканалы критикуют украинского президента.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Медийная политика Рината Леонидовича пришла, мне кажется, в не очень здоровую фазу. Они могут продолжать говорить что хотят, но не должны и не имеют права информировать или дезинформировать наше население. Я так считаю. Но я из-за этого, извините, не закрываю какие-то каналы, как это делается в некоторых государствах. Именно эти», — сказал он.

Ринат Ахметов Anastasiya Fedorenko

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Крокодил». Многих возмутила фраза Зеленского о том, что он «не закрывает» каналы. Люди напомнили о тех телеканалах, которые были закрыты на Украине ранее, — в 2020 году.

«Я не закрываю каналы, как это делают в некоторых других странах». В каких странах, кроме Украины, власть так беззаконно может закрыть СМИ? В каких закрыли? Сложно это воспринимать, сложно», — написал автор телеграм-канала «Наглый», украинский журналист Максим Назаров.

«Точно, они самозакрываются», — с сарказмом отметил Виктор.

«Интересно, как можно так нагло лгать? Или совесть совсем исчезает?» — недоумевает Олег Н.

«В его реальности демократия», — отреагировал Dimas.

«Ну все, вызывайте психушку. У него явно биполярочка!» — иронизирует Alina.

«Нет у него биполярочки, он просто хронический лжец и очень глупый человек», — ответил ей Роман Р.

«Врёт как дышит. Приучает всех, что чёрное — это белое, а белое — это чёрное», — пишет Андрей Л.

«Он в параллельной вселенной», — написала Татьяна.

«Ага, ага. А «КРТ», 112.ua, Zik и News One добровольно самозакрылись», — с сарказмом пишет Maria P.

«Та ясно, что он вообще не он», — шутит Soley.

«Это все результат реформы [бывшей исполняющей обязанности главы минздрава Украины Ульяны] Супрун! Больной должен быть в больнице, в палате с другими Наполеонами!» — с сарказмом отметила Оксана, указав на то, что в результате реформ Супрун психиатрические лечебницы на Украине недофинансированы.

Ульяна Супрун Moz.gov.ua

«Отрицание очевидных фактов — явный признак слабоумия», — отреагировал Mark P.

«Зеленский: я не закрываю телеканалы за критику, как в некоторых странах. М*азь, ты же заявил о некоторых телеканалах «смотреть можно — слушать нет», а потом их закрыл. Лично ты закрыл, а не «в некоторых странах». Вот не понимаю, оно, когда несёт такой бред, реально думает, что люди этого не понимают?» — возмутился в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, в феврале 2020 года на Украине были закрыты оппозиционные телеканалы «112», NewsOne и ZIK. Комментируя закрытие указанных телеканалов, Зеленский заявил, что данные каналы якобы вели подрывную деятельность против государства, поэтому у властей были «железобетонные причины» для их закрытия.