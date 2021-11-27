Москва, , 10:25 — REGNUM Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов «Единой России» будет решаться на следующей неделе, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

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«Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов ЕР будет решаться уже на следующей неделе», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Насколько омерзительно поведение прокопьевского партхозахтива, устроившего вечеринку в день траура, настолько же достойно выглядит ответ губернатора, считает парламентарий.

«Он отреагировал предельно жестко, а не стал прячь в голову в песок, надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень и сам по себе рассосётся. Думаю, потому, что в отличие от этих гуляк, у Цивилева есть сердце», — рассуждает Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за банкет в день аварии на шахте «Листвяжная».