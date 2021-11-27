Кемерово, , 10:18 — REGNUM Выплаты пострадавшим и семьям погибших во время аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Штаб у шахты «Листвяжная» Администрация правительства Кемеровской области

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«Состоялось первое заседание правительственной комиссии. Заслушены были доклады руководства МЧС, Ростехнадзора, Минситерства здравоохранения и губернатора Кемеровской области. Первое: создана комиссия по расследованию причин аварии под руководством Ростехнадзора. В настоящее время она уже приступила к работе. На штабе будем рассматривать результаты этой работы. Второе — что касается оказания медицинской помощи пострадавшим: на сегодняшний день 52 человека находятся в медицинских учреждениях Кемеровской области. Пять человек — в реанимации и 47 человек — в состоянии средней тяжести. По информации, представленной на комиссии, вся необходимая медицинская помощь оказывается, необходимое оборудование есть, вопрос находится на контроле Министерства здравоохранения по каждому человеку. Мы обсудили также и вопросы оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Обсудили подходы, размеры выплат. В ближайшее время выплаты уже начнутся, мною дано такое поручение. И из региональных бюджетов оказание поддержки — об этом докладывал губернатор, — а также из средств предприятий и, соответственно, федеральных средств из Фонда социального страхования. На следующем штабе мы уже будем заслушивать отчеты о фактических выплатах», — уточнил Новак.

Напомним, что комиссия под руководством Ростехнадзора приступила к расследованию причин аварии на «Листвяжной».