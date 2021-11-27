Нью-Йорк, США, 27 ноября 2021, 10:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл с минимальным счетом команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»
Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Игра состоялась на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (Нью-Йорк) и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственной забитой шайбы во встрече стал финский нападающий «Пингвинз» Каспери Капанен, отличившийся на 37-й минуте.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам.

Отметим, эта победа стала для «Питтсбурга» пятой подряд, в следующем матче клуб 28 ноября сыграет с «Монреаль Канадиенс». «Айлендерс» потерпели восьмое подряд поражение и дне позже встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс».