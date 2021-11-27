Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл с минимальным счетом команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Игра состоялась на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (Нью-Йорк) и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственной забитой шайбы во встрече стал финский нападающий «Пингвинз» Каспери Капанен, отличившийся на 37-й минуте.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам.

Отметим, эта победа стала для «Питтсбурга» пятой подряд, в следующем матче клуб 28 ноября сыграет с «Монреаль Канадиенс». «Айлендерс» потерпели восьмое подряд поражение и дне позже встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс».