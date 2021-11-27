Чита, 27 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Правительство компенсирует расходы Забайкальского края и ЕАО по ликвидации последствий летних паводков. Об этом 27 ноября сообщает телеграм-канал российского правительства.

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Речь идет о возмещении средств, которые были направлены из бюджетов регионов на следующие цели: единовременная материальная помощь пострадавшим; выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости; временное размещение и обеспечение питанием эвакуированных из-за ЧС людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

Несмотря на то, что в Забайкалье 1 декабря заканчивается прием заявлений на восстановление жилья после паводка, далеко не все пострадавшие обратились за предоставлением материальной помощи.

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