Абакан, 27 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 31 714.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов. В большинстве случаев пациенты обратились к врачам после появления признаков ОРВИ и пневмонии, либо они входили в число контактных лиц.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 5 — при самостоятельном обследовании, 3 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются более 4 тыс. человек, контактировавших с больными. В ковидных стационарах лечатся 1120 больных, 14 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё 4,5 тыс. пациентов.