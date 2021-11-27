Ньон, Швейцария, , 10:03 — REGNUM Первым соперником сборной России по футболу по стыковым матчам на отбор чемпионата мира (ЧМ) 2022 года по итогам жеребьевки в УЕФА стала национальная команда Польши. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом в случае победы над Польшей российская сборная может встретиться в матче за право попасть на мировое первенство 2022 года, которое будет проходить в Катаре, с победителем противостояния между Швецией и Чехией.

Также среди возможных соперников сборной России были национальные команды Турции, Северной Македонии, Австрии и Чехии.

Отметим, первый стыковой матч отбора на ЧМ-2022 российская национальная команда проведет на домашнем поле, а хозяин поля в матче за право попасть на чемпионат будет определен жеребьевкой.