Москва, 27 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Снег и сумерки резко ухудшают оценку ситуации на дороге, поэтому в таких условиях водителям стоит использовать очки с жёлтыми светофильтрами. Об этом рассказал «Известиям» мастер спорта по ралли и автомобильный эксперт Егор Васильев.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

Пик аварийности поздней осенью приходится на вечерние часы с 18:00 до 21:00. Эксперт объяснил это тем, что в сумерках водителям становится труднее ориентироваться на дороге. В частности, в таких условиях сложнее правильно оценить дистанцию до впереди идущего автомобиля.

«Чтобы сохранять контроль над ситуацией и видеть как можно больше, желательно использовать очки с жёлтыми светофильтрами», — порекомендовал мастер спорта по ралли.

Чемпион СССР по автогонкам и автор многочисленных книг по вождению Михаил Горбачёв добавил, что при наступлении холодов ещё одной опасностью становится быстрое изменение свойств дорожного покрытия. Наледь и обработка дороги реагентами могут приводить к изменениям свойств дорожного покрытия в течение одних суток.

Для проверки безопасности дороги эксперт посоветовал в ходе поездки проверять состояние покрытия. Для этого при движении по прямой нужно слегка нажать на педаль тормоза.

«Если машина клюнула носом, то дорога безопасна, если нет, то автомобиль едет по скользкой дороге и надо быть осторожнее», — подытожил Горбачёв.