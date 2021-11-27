Москва, 27 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает о бюрократов из «Единой России» законопроекта о награждении чиновников за пережитый в ДТП стресс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Я не раз называл «Единую Россию» профсоюзом бюрократов. Они обижаются, но почему-то постоянно подтверждают такую оценку, то и дело выдвигая все новые идеи в защиту членов своего профсоюза. А как иначе оценивать предложение том, чтобы в сообщениях о ДТП пресса не упоминала должности виновных в дорожных происшествиях?» — рассуждает Миронов.

«Жду следующую инициативу — награждать чиновников за пережитый в ДТП стресс», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. По его мнению, не стоит называть должность представителя какого-либо органа власти в некоторых случаях.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») опроверг разработку законопроектов о запрете на упоминание в СМИ и в интернете должностей правонарушителей или преступников.