Абакан, 27 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Хакасии об усилении ветра в течение суток 28 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, скорость юго-западного ветра будет достигать 25, а в горах до 30 метров в секунду.

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Как отмечается, непогода может спровоцировать нарушение работы объектов ЖКХ, энергетики и связи, рост числа ДТП и происшествий, связанных с падением различных конструкций и деревьев.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и ветхих конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — отметили в управлении.

На дорогах также ожидаются гололедица и снежные накаты. В связи с этим водителям рекомендовали избегать дальних поездок.