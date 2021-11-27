Москва, 27 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Никаких юридически оформленных предложений по запрету для СМИ упоминать должности чиновников, ставшими виновниками дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Er.ru Александр Хинштейн

«Никаких юридически оформленных предложений, а тем более законопроектов о запрете на упоминание в СМИ/интернете должностей правонарушителей/преступников — в Госдуме нет и быть не может», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он еще раз подчеркнул, что депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») «высказал своё частное мнение о структуре информационных процессов».

«Именно публичная огласка часто является гарантией объективного расследования преступлений и инцидентов с участием представителей власти. Это важнейший механизм общественного контроля», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Любая цензура в России запрещена и недопустима, напомнил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Выборный («Единая Россия») считает, что совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. По его мнению, не стоит называть должность представителя какого-либо органа власти в некоторых случаях.