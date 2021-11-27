Кемерово, , 09:54 — REGNUM Отправленный в отставку с поста мэра Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео о банкете в дни траура в Кузбассе. Он заявил, что обратится в правоохранительные органы для разбирательства и встретится с губернатором.

Увольнение Иван Юдинцев © REGNUM

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«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю кто автор этого видео», - заявил Старченко «Известиям».

Он сказал, что планирует встретиться с губернатором Сергеем Цивилёвым для того, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что об отставке главы города Прокопьевска 26 ноября в своём телеграм-канале написал Сергей Цивилёв.

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