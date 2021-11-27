Барнаул, , 09:51 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 27 ноября прививки от коронавируса получили 1 015 773 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9816 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация

Из общего числа привитых 135 645 жителей региона получил первую прививку (+1614 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 837 005 человек (+6648 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 43 123 ревакцинированных (+1554 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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