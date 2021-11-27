Киев, 27 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков планирует участвовать в следующих выборах украинского президента. Об этом он заявил 26 ноября в эфире телеканала «Украина».

Gov.ua Дмитрий Разумков

Кроме того, политик объявил о том, что собирается создать свою партию, которая будет предоставлена на парламентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября по итогам голосования в Верховной раде. 11 ноября социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в стране упал почти до 20%.