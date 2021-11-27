Красноярск, 27 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Правоохранители в Красноярске устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, трагедия произошла на улице Киренского вечером 26 ноября.

ГУ МВД по Красноярскому краю ДТП в Красноярске

Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля Toyota Funcargo при повороте налево во двор столкнулся с автобусом НЕФАЗ, ехавшим по встречной полосе, после чего врезался в дорожный знак и электроопору.

«В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали», — отметили в ведомстве.