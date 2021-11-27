Москва, , 09:47 — REGNUM Новая формула Минтруда не покажет настоящий уровень бедности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Во-первых, реальная инфляция всегда больше официальной, во-вторых, продукты, товары и услуги народного потребления дорожают быстрее. Это означает, что для людей, которые тратят на еду половину своих доходов, цены растут быстрее», — рассуждает Миронов.

Третья и главная причина — прожиточный минимум и МРОТ, заниженные в разы, отметил парламентарий.

«Как можно прожить на 12−13 тыс. рублей, если счета на оплату коммунальных услуг для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до 7−8 тыс. рублей. Экономически обоснованный уровень прожиточного минимума сейчас 35 тыс. рублей, МРОТ — 60 тыс. рублей», — сказал он.

Минтруд предложил ввести новые критерии оценки бедности. «Якорный» показатель прожиточного минимума на 2020 год предлагается ежеквартально умножать на инфляцию. При этом сам прожиточный минимум будут считать по старой формуле. Новая методика Минтруда по подсчету бедных в России натянутая, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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