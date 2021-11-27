Сочи, Краснодарский край, , 09:47 — REGNUM Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 27 по 29 ноября в Сочи. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты Kremlin.ru

Участниками финала конкурса станут 1000 студентов высших учебных заведений со всей страны. Также на площадке соберутся представители вузов России, специалисты органов по делам молодежи из регионов и партнеры конкурса.

В ходе мероприятия студентам предстоит продумать и спроектировать университет будущего. Они выберут себе факультет: карьера, наука, устойчивое развитие, особые возможности, безопасность, путешествия, образование будущего, а также отношения и психическое здоровье, где будут в командах решать мегавызовы (это стратегически важные задачи для современной молодежи, университетов и России в целом).

В программе финала — лекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы. Участники посетят внеучебные центры: карьеры, лидерства и самоуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую.

Само мероприятие пройдет с обязательным соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Допуск на площадку будет осуществляться только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-тестирования. Все присутствующие обязаны будут находиться на площадках в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдать безопасную дистанцию.

По итогам конкурса будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Отметим, Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов высших учебных заведений со всей страны.