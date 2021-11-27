Омск, 27 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Омске правоохранители нашли водителя, скрывшегося после наезда на мать с ребёнком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл 25 ноября.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пешеходный переход

Вечером 41-летняя женщина с 12-летней дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил водитель на автомобиле Skoda Octavia. После наезда нарушитель, не снижая скорости, скрылся с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Выяснилось, что автомобилем управлял молодой человек 1996 года рождения. Против него возбуждено административное дела за оставление места ДТП. Кроме того, его привлекут за нарушение правил дорожного движения, повлёкшего причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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