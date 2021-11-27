Москва, , 09:39 — REGNUM Международная конференция «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» состоится 26−27 ноября 2021 года в Общественной палате Российской Федерации в Москве. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Великой Отечественной войне Архив Минобороны РФ

Организатором форума выступает Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», конференция пройдет при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Это экспертное мероприятие станет пятым, юбилейным и в ходе него специалисты по военной истории, архивоведению и источниковедению, краеведы, общественные деятели, руководители и участники поисковых отрядов представят новые исследования и апробированные методические разработки по установлению фронтовых судеб защитников Отечества, а также обменяются опытом.

Особое внимание будет уделено работе с базами данных и архивными документами, содержащими сведения о погибших военнослужащих и военнопленных. Кроме того, участники мероприятия обсудят методики и практику установления судеб бойцов народного ополчения и воинов, умерших в госпиталях.

Конференция традиционно объединит страны бывшего СССР и другие государства в деле сохранения памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Для участия в ней поступили заявки на выступления экспертов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Узбекистана и Эстонии.

Также запланировано проведение пленарного и секционных заседаний по проблемно-тематическим направлениям: «Судьба солдата», «Судьба моряка», «Судьба бойца народного ополчения», «Книга Памяти», «Дорога к обелиску», «Авиапоиск», «Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны». На конференции также будет развернута площадка по обсуждению возможностей и перспектив ДНК-идентификации останков безымянных воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

Отметим, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более 1500 поисковых отрядов. За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 180 000 советских солдат и офицеров, установлены более 25 000 имен и судеб защитников Отечества.