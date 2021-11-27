Париж, , 09:35 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон совершит турне по ряду стран Ближнего Востока с 3 по 4 декабря. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава республики собирается посетить ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В сообщении отмечается, что повестка турне Макрона будет обнародована позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Эммануэль Макрон совершил поездку в иракскую столицу Багдад, где проходил саммит государств Ближнего Востока.

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