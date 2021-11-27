Душанбе, 27 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированной в Таджикистане российской 201-й военной базы передали гуманитарную помощь малоимущим семьям, проживающим в отделённом кишлаке Исамбай. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

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Кишлак, куда прибыли российские военные, расположен в труднодоступной горной местности в 80 километрах от Душанбе

пресс-служба ЦВО «Жителям были переданы зимняя одежда, обувь, школьные принадлежности, необходимые бытовые предметы, средства гигиены, а также продукты питания. Детям вручили игрушки и сладкие подарки».

Гуманитарная помощь была собрана семьями военнослужащих при участии помощника командира базы по работе с верующими иерея Романа Чебоненко.

В сообщении отмечается, что для командования российского соединения помощь многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, давно «стала доброй традицией».

Как сообщало ИА REGNUM, на дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базе начались комплексные занятия с военнослужащими по недопущению нарушений требований безопасности.