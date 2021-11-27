Кемерово, , 09:23 — REGNUM Обвиняемый по делу о халатности, возбужденному после ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная», сотрудник Ростехнадзора Вячеслав С. не согласился с доводами следствия о том, что он мог влиять на безопасность на предприятии. Об этом сообщает ТАСС в своём телеграм-канале.

Суд

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

Напомним, сегодня, 27 ноября, Центральный районный суд Кемерова изберёт меру пресечения обвиняемым по уголовному делу о событиях на шахте «Листвяжная».

"Я уже объяснял следователю, я в шахте «Листвяжная» бываю один-два раза в месяц. Я не мог вести постоянный контроль состояния шахты с 18 по 25 ноября, 19 ноября я уже был на другой шахте», — сказал Семыкин в ходе сегодняшнего заседания.

Он также также отметил, что пока нет заключения о том, где именно произошла авария.