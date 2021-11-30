Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич работает на парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя. Об этом он написал в своём телеграм-канале:
«Грядущие выборы в дружественной нам республике интересны по целому ряду причин. По сути, это подведение итогов года преобразований в сфере госполитики и экономики.
Ответственный за порядок — новый лидер, президент Садыр Жапаров. Речь идет о новом для страны курсе — новой конституции, приоритете сильной президентской власти над парламентаризмом, жесткими мерами в борьбе с коррупцией, новой избирательной системой и попыткой выстроить режим максимальной лояльности для международных инвесторов».
Мониторинг выборов в парламент Киргизии начали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба МПА.
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В субботу, 27 ноября, на выборах в парламент Киргизии идет голосование вне помещений. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.
Подробности в материале: На выборах в парламент Киргизии 27 ноября идет голосование вне помещений
За ходом голосования будут следить 736 международных наблюдателей, традиционно самыми многочисленными миссиями являются представители от структур СНГ и ОБСЕ.
Напомним, президент Садыр Жапаров пришел к власти по итогам революции, к которой привели как раз несправедливые итоги парламентских выборов в октябре 2020 года.
Парламентские выборы в Киргизии часто заканчиваются массовыми выступлениями и революциями. Все это дает некоторую напряженность. Не обошлось и без заговора политических оппонентов действующего президента. Молодые люди ставили своей целью свержение Жапарова, на данный момент арестовано 15 человек.
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Три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, останутся в ее списке на предстоящих в воскресенье выборах. Об этом в субботу ТАСС сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Среди явных проблем текущей избирательной кампании в Киргизии — новая преференциальная система голосования, изначально задуманная в качестве барьера для коррупционных схем, реализуемых ранее партийными боссами. Об этом в своём телеграм-канале отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич. На республиканских парламентских выборах он работает международным наблюдателем:
«Нововведение оказалось технически достаточно сложным и необычным: на выборах теперь будут считать голоса не только за партии, но и за каждого кандидата в отдельности внутри списка партии. На деле это может обернуться полнейшим ступором у избирателей, которые попросту не понимают, как голосовать, и могут путаться среди партийных и одномандатных кандидатов.
При самом негативном сценарии это может повлиять на легитимность самих выборов (высокий процент брака) и даже привести к их отмене».
Подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти в республике три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых останутся в списках этой политической силы на парламентских выборах, которые пройдут в стране 28 ноября. Об этом 27 ноября рассказала председатель киргизского ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
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Еще одной проблемой парламентских выборов в Киргизии многие эксперты называют привнесение религиозных ценностей именно в политическую культуру республики, что ранее было несвойственно для этой светской страны и ее молодой политической системы.
Делегация ОП РФ начала наблюдение за ходом парламентских выборов в Киргизии.
В стране уже наступил день тишины. В этот период запрещены любые виды рекламы кандидатов и партий, чтобы избиратели имели возможность определиться с выбором «в спокойной обстановке». Запрет не распространяется на размещенные ранее баннеры, листовки или плакаты. Правда, все они должны находиться вдали от избирательных участков.
Цитата канала Общественной палаты РФ.
ЦИК Киргизии аккредитовала 730 международных наблюдателей для мониторинга процесса подготовки и проведения выборов.
Наблюдателей направили следующие организации:
Также ЦИК Киргизии аккредитовала представителей ЦИК Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Молдавии, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана и сотрудников 19 дипломатических представительств.
Наблюдательные миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ уже развернули работу в столице и регионах. Краткосрочные наблюдатели прибудут в ближайшие дни.
Международные наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных комиссиях. В прямом эфире 29 ноября члены наблюдательных миссий представят свои заключения и рекомендации по итогам мониторинга.
На парламентских выборах в Киргизии активничают партии, применяющие в конкурентной борьбе запрещенные методы (подкуп избирателей, нарушение закона) — и всё это вполне может привести к повторению афганского сценария. Об этом в своём телеграм-канале отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич:
«Регион Центральной Азии стоит на острие проблем, вызванных угрозами мирового терроризма. И эти угрозы могут оказаться напрямую и в короткие сроки опасными и для нас, для России, поскольку мы находимся во многом в едином экономическом и культурном пространстве со странами данного региона (не говоря уже об отсутствии виз и границ)».
Центральная избирательная комиссия Киргизии сообщила об открытии в 8:00 (05:00 мск) участков для голосования на парламентских выборах страны. Всего на территории республики и за её пределами будет действовать 2494 избирательных участка.
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Напомним, за ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.
Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 — в одномандатных округах.
На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.
В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек. Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.
До дня голосования на парламентских выборах Центризбирком Киргизии получил 196 жалоб о возможных нарушениях, сообщил 28 ноября журналистам член ЦИК Кайрат Маматов.
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После выборов состав парламента Киргизии уменьшился со 120 до 90 депутатов. После выборов правительство автоматически не уйдет в отставку — кабмин теперь формирует президент.
Особенностями выборов в парламент Киргизии с телеграм-каналом Общественной палаты России поделился первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич:
«Это уже вторая попытка избрать 7-й созыв парламента: предыдущая попытка в октябре 2020 года закончилась массовыми волнениями, аннулированием результатов выборов и отставкой ряда губернаторов и президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) является однопалатным законодательным органом власти. Согласно новой редакции Конституции, количество мест сократилось со 120 до 90. Новая смешанная избирательная система подразумевает, что 54 депутата будут избраны по пропорциональной системе с открытыми партийными списками, а 36 депутатов — по мажоритарной в одномандатных округах».
«Если голосование по партийным спискам проходит по единому общенациональному избирательному округу; то голосование за одномандатников проходит в 36 избирательных округах. В каждом округе проживают порядка 80−120 тыс. избирателей (в среднем 100 тыс.), а их границы не могут включать административно-территориальные единицы, не имеющие друг с другом границы», — заявил первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров проголосовал на выборах парламента страны.
Явка на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 10:00 (07:00 мск) составила 2,91%.
Глава Киргизии призвал сограждан выполнить свой гражданский долг, приняв активное участие в голосовании на парламентских выборах.
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Больше всего правонарушений, связанных с подготовкой к парламентским выборам в Киргизии, зарегистрировали в Ошской области — 91 факт, в Чуйской области — 69 фактов, в столице республики и в Джалал-Абадской области — по 52 факта.
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Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сегодня, 28 ноября, проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента, после чего обратился к киргизстанцам с призывом выполнить гражданский долг.
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Среди тех, кто решил попытаться пройти в парламент Киргизии по одномандатным округам, можно встретить депутатов нынешнего созыва парламента, бывших чиновников, олигархов, общественных деятелей, журналистов, правозащитников, спортсменов, бывших сотрудников силовых структур. Также в списках кандидатов есть бизнесмены, похожие на бандитов, и бандиты, представляющиеся бизнесменами.
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Садыр Жапаров с супругой проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш. Они пришли на участок в селе Чон-Арык под Бишкеком.
Президент попросил граждан Киргизии активно участвовать в выборах, отметив, что от голосования зависит будущее страны и наших детей.
Цитат канала Sputnik_Kyrgyzstan.
По сравнению с выборами 2020 года нынешние проходят не в пример спокойнее и чище. Небывалое дело в истории Киргизии — в этот раз руководство страны сознательно отказалось от масштабного и системного применения административного ресурса. В отличие от прошлого года, чиновники на местах не только не получали указаний из центра «обеспечить свыше 60% голосов за партию власти», но наоборот — Белый дом спустил в регионы распоряжение органам власти и бюджетным организациям воздержаться от помощи кому-либо.
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Явка на выборах в парламент Киргизии по состоянию на 12.00 (9.00 мск) составила 9,17% — ЦИК.
Премьер министр Киргизии раскритиковал партии за отсутствие конкретной программы.
«Все хотят счастья, но мало путей решения, не все знают, как его достичь», — сказал глава кабмина. Он заявил, что впервые в истории власти не вмешивались в выборной процесс.
Напомним, в Киргизии сегодня, 27 ноября, проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвует 21 партия.
Свой голос на парламентских выборах в Киргизии, которые проходят в стране 28 ноября, отдал премьер-министр республики Акылбек Жапаров. Об этом 28 ноября сообщает киргизское новостное агентство 24kg.
Об этом: Премьер-министр Киргизии проголосовал на парламентских выборах
Некоторые кандидаты могут выиграть выборы, но не получить мандат, если их признают виновными в рамках открытых на них уголовных дел, заявил член ЦИК Киргизии Тынчтык Шайназаров.
По его словам, по нарушениям на выборном процессе возбуждено 15 уголовных дел и ведется досудебное производство.
«После дня голосования ЦИК через 20 дней опубликует официальные результаты. Если к этому времени правоохранительные органы дадут информацию о виновности кандидата, то мы отзовем его регистрацию. Отданные за него голоса тоже будут аннулированы, мандат кандидат не получит», — пояснил Шайназаров.
Цитата канала SputnikLive.
Чем интересна избирательная система Киргизии?
ЦИК РФ.
Явка на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 14:00 (11:00 мск) составила 16,27%.
Представители ЦИК России наблюдают за выборами в Киргизии.
Александр Курдюмов: «Мы посетили уже более десятка участков в Бишкеке и области. Люди активно голосуют, серьёзных нарушений не выявлено. Общаемся с наблюдателями, избирателями, членами комиссий. На участках много людей, стоят очереди. Пока процедура идет в соответствии с законом, в рамках принятых избирательных процедур».
ЦИК РФ.
Представители ЦИК России наблюдают за выборами в Киргизии.
Константин Мазуревский: «Был на открытии участка номер 1041 в Ленинском районе города Бишкека, после выехали в Чуй-Кеминский избирательный округ и работаем здесь. В настоящий момент в общей сложности посетили 9 избирательных участков и продолжаем работу. На всех участках, где мы были, соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, присутствуют наблюдатели от разных политических партий и кандидатов, в помещениях комиссий имеется и работает необходимое технологическое оборудование. Каких-либо нарушений ни мы, ни присутствующие на участках наблюдатели, с которыми нам удалось пообщаться, не выявили».
По состоянию на 14:00 (11:00 мск) явка избирателей на выборах в парламент Киргизии составила 16,27%. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге зампредседателя киргизского ЦИК Тынчтык Шайназаров.
Об этом: Явка на выборах в парламент Киргизии к 14:00 составила 16,27%
Наиболее часто кандидаты в депутаты, их представители, избиратели и наблюдатели жаловались на нарушения условий предвыборной агитации и на неполадки в работе автоматизированных считывающих устройств.
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По состоянию на 16:00 по местному времени (13:00 МСК) по единому избирательному округу проголосовали 829 тысяч из 3,7 млн избирателей. В голосовании участвовали около 22,4% от общего числа киргизстанцев, допущенных до выборов.
Об этом: Выборы в Киргизии: жители какого региона проявляют наибольшую активность?
Киргизия в 2021 году потратила на внеплановые выборы больше миллиарда сомов. За год в стране прошло два референдума, президентские выборы, парламентские проходят в это воскресенье, 28 ноября. Тг-канал «Новости Средней Азии»
В Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск).
Читайте подробнее: В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах
Министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков заявил, что парламентские выборы в стране прошли в спокойной обстановке. Об этом он сообщил во время брифинга.
Читайте подробнее: В МВД Киргизии считают, что выборы в парламент прошли спокойно
В Киргизии прошли честные парламентские выборы. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил президент страны Садыр Жапаров во время обращения к нации.
«Выборы (в Киргизии — прим. ИА REGNUM) прошли по воле нашего народа», — сказал Жапаров.
Подробности в материале: Президент Киргизии о выборах: «Прошли по воле нашего народа»
ЦИК озвучил предварительные данные по итогам выборов в парламент. По результатам обработки 92,2% АСУ пятипроцентный порог преодолели:
Явка составила около 32,6%.
По предварительным данным, среди победителей-одномандатников (займут 36 мест в парламенте из 90) нет женщин.
Предварительные данные по итогам выборов в парламент Киргизии по результатам обработки 97,3% АСУ. Пятипроцентный порог преодолели:
Явка составила около 34,37%.
Представители пяти партий считают результаты выборов сфальсифицированными, требуют объявить их недействительными и провести новое голосование.
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Президент Киргизии пригрозил Центризбиркому.
«Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой», — написал Жапаров в Facebook.
Таким образом президент прокомментировал сбой на сайте комиссии. После него число партий, проходящих в Законодательное собрание, сократилось с десяти до шести. Лидеры двух оппозиционных партий заявили, что из-за сбоя не согласны с итогами голосования, и потребовали срочного ручного подсчета голосов.
Цитата канала SputnikLive.
На парламентских выборах в Киргизии голосовали с использованием биометрии и электронных паспортов. Это исключает фальсификации, голосование за другого человека. Использование биометрии позволяет делать мгновенные распечатки установленных протоколов. Еще из особенностей: портрет каждого авторизующегося выводится на экран участка, списки избирателей размещаются у входа на каждый участок.
Однако у 400 000 жителей республики нет электронных паспортов, они не могут голосовать в принципе. Такая же проблема возникает у жителей, находящихся не по месту прописки. Сложности с голосованием есть и у граждан, находящихся за пределами страны.
Например в России открыто несколько участков, но этого недостаточно, чтобы помочь всем проголосовать. Конечно, электронное голосование помогло бы решить эту проблему.
Общественная палата России.
Заместитель председателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов поделился опытом работы международным наблюдателем на выборах в Киргизии:
— Процесс выбора защищен от нарушений — как только избиратель проголосовал, информация моментально переходит в ЦИК. Больших нарушений не выявлено, кое-где небольшие проблемы со сбоем электричества заметили (на тот случай подсоединяли генераторы) и в г. Бишкек не успели снять баннеры пропаганды кандидатов и партий. Настроение жителей хорошее, все в ожидании спокойной жизни, благополучия и развития республики.
Общественная палата России.
В Киргизии вручную пересчитывают голоса.
Накануне в ходе подсчета бюллетеней произошел сбой на сайте ЦИК. Оппозиционные партии заявили о фальсификации итогов голосования. При этом неполадки автоматической системы продолжились. Пока вручную обработали 12% бюллетеней. В парламент по-прежнему проходят шесть партий.
Сайт Центральной избирательной комиссии Киргизии в день проведения парламентских выборов подвергся хакерской атаке, заявил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.
Подробности в материале: Сайт ЦИК Киргизии в день выборов подвергся хакерской атаке
Около 100 представителей партий Киргизии митингуют из-за результатов выборов. Они требуют повторного голосования. Согласно предварительным данным ЦИК, в парламент проходят шесть партий.
Пока вручную обработали 12% бюллетеней.
Цитата канала SputnikLive.
У здания ЦИК Киргизии прошел митинг представителей недовольных итогами выборов партий. Собралось около сотни человек. Они считают, что результаты голосования были фальсифицированы.
К митингующим вышла глава ЦИК. Она извинилась за технические неполадки и попросила подождать ручного пересчета голосов. После этого большинство собравшихся разошлись.
SputnikLive.
Согласно предварительным данным ЦИК, сейчас в парламент проходят шесть партий: провластные «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан»), «Ишеним» («Вера») и «Ынтымак» («Гармония»), оппозиционные «Альянс» и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), а также менее известная партия «Ыйман Нуру» («Луч веры»).
Парламентские выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством, заявил спецкоординатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен.
Читайте подробнее: Миссия ОБСЕ признала парламентские выборы в Киргизии законными
По итогам выборов депутатов парламента Киргизии свыше 9,6%, или более 116,2 тысячи, бюллетеней центральная избирательная комиссия признала недействительными.
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Сайт центральной избирательной комиссии Киргизии не подвергался атакам хакеров во время парламентских выборов — вице-премьер-министр Эдиль Байсалов.
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Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил, что готов подать в отставку, если итоги ручного подсчета не совпадут с данными АСУ по голосованию.
Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов пообещал продемонстрировать проигравшим выборы политикам протоколы ручного подсчета голосов, а при необходимости и вновь пересчитать избирательные бюллетени.
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ЦИК Киргизии закончила ручной подсчет 18,2% бюллетеней. Предварительные результаты:
Председатель Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова попросила прощения за ошибку в работе сайта ЦИК во время подсчета голосов после парламентских выборов. Об этом она заявила 29 ноября в Бишкеке во время митинга недовольных итогами выборов граждан, который состоялся у здания ЦИК.
«Прошу прощения за ошибку в таблице на сайте ЦИК, сейчас наша система работает правильно», — сказала она. По ее словам, опубликованные вечером в воскресенье на сайте данные о предварительных итогах голосования не обладают юридической силой.
«Официальные результаты мы узнаем только после ручного подсчета голосов», — отметила она, пообещав рассмотреть все обращения граждан и партий, касающиеся парламентских выборов.
Делегация ОП РФ подводит итоги прошедших парламентских выборов в Киргизии.
Александр Малькевич отметил, что, к сожалению, его прогнозы сбылись — большое количество изменений привело к некоторым сбоям. Бюллетень с преференциальной системой оказался настолько сложным, что вызвал проблему с электронным подсчетом. После произошедшего сбоя на сайте ЦИК республики количество партий, проходящих в Жогорку Кенеш, сократилось с десяти до шести.
Лидеры двух оппозиционных партий потребовали срочного ручного подсчета голосов. Всю прошлую ночь и весь сегодняшний день шел пересчет, что создало напряжение, искусственно разгоняемое отдельными политическими силами.
Делегация ОП РФ подводит итоги прошедших парламентских выборов в Киргизии.
На сообщения о сбоях моментально отреагировал президент республики Садыр Жапаров. «Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой», — написал он в своем Facebook.
Таким образом президент еще раз подтвердил позициюне только сильного лидера, но и главного гаранта законности в стране, который готов применять меры в отношении тех, кто пытается повлиять на результаты волеизъявления.
Делегация ОП РФ подводит итоги прошедших парламентских выборов в Киргизии.
Алена Булгакова согласилась с тем, что удобство предложенного избирательной комиссией бюллетеня вызывает вопросы. Но при этом она отметила, что в Кеминском районе, избирательные участки которого она посещала вместе с коллегами, организация работы была очень хорошей.
Член ОП РФ подчеркнула, что в выборах принимало участие большое число наблюдателей, однако многие из них отметили, что не проходили обучения и не получали памяток и методических материалов. Это одна из точек роста для следующих избирательных кампаний в Киргизии.
Президент Киргизии проголосовал за находящегося под арестом кандидата. О том, что на парламентских выборах Жапаров отдал свой голос за Равшана Жээнбекова, стало известно благодаря фотографии. Журналисты сняли президента в момент, когда тот опускал бюллетень в урну.
Позже сам Жапаров объяснил в Facebook свой поступок. Он напомнил, что решение о виновности человека принимает суд, а в дела судов никто не имеет права вмешиваться.
«Равшан Жээнбеков сидит в тюрьме, как и я в 2017 году. Я также подавал заявку на участие в президентских выборах 2017 года. Но Атамбаев не позволил мне баллотироваться на тех выборах. Равшан же участвует. У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу», — поделился Жапаров.
Цитата канала SputnikLive.
Напомним, Равшан Жээнбеков находится в СИЗО №1. Он один из фигурантов дела о событиях в селе Кой-Таш 7−8 августа 2019 года. Тогда во время штурма спецназом резиденции экс-президента Атамбаева пострадали более 130 человек. Один спецназовец погиб.
Цитата SputnikLive.
Вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева о выборах: «Это судьбоносный день для нашей страны, где каждый голос имеет значение».
Причиной сбоя в работе сайта ЦИК Киргизии во время подсчета голосов после парламентских выборов стала механическая ошибка оператора. Об этом 30 ноября сообщили в ЦИК республики.
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«Специалист ЦИК ошибочно удвоил цифру [механическая ошибка при написании формулы калькуляции] при публикации данных голосования на сайте избирательной системы», — говорится в сообщении.
ЦИК Киргизии: «Ручной подсчёт проводится открыто, гласно, в присутствии наблюдателей от кандидатов, партий и общественных организаций».