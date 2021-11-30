Жители Киргизии готовятся избрать новый состав парламента (Жогорку Кенеш). Повторные выборы назначены на 28 ноября, поскольку результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, отменил ЦИК. Сегодня, 27 ноября, стартовало голосование вне помещений. Принять участие в этой процедуре, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. Также голосование доступно для граждан, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. Напомним, выборы в Жогорку Кенеш впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте — претенденты по одномандатным округам. Сегодня в Киргизии объявлен День тишины. В течение 24 часов в стране запрещены любые виды агитации за партии, либо за кандидатов в парламент. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В Киргизии объявлен день тишины перед парламентскими выборами

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

09:24 27.11.2021 Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич работает на парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя. Об этом он написал в своём телеграм-канале: «Грядущие выборы в дружественной нам республике интересны по целому ряду причин. По сути, это подведение итогов года преобразований в сфере госполитики и экономики. Ответственный за порядок — новый лидер, президент Садыр Жапаров. Речь идет о новом для страны курсе — новой конституции, приоритете сильной президентской власти над парламентаризмом, жесткими мерами в борьбе с коррупцией, новой избирательной системой и попыткой выстроить режим максимальной лояльности для международных инвесторов».

09:25 27.11.2021 Мониторинг выборов в парламент Киргизии начали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба МПА. Читайте также: Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг выборов в парламент Киргизии

09:29 27.11.2021 В субботу, 27 ноября, на выборах в парламент Киргизии идет голосование вне помещений. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центризбиркома республики. Подробности в материале: На выборах в парламент Киргизии 27 ноября идет голосование вне помещений

09:56 27.11.2021 За ходом голосования будут следить 736 международных наблюдателей, традиционно самыми многочисленными миссиями являются представители от структур СНГ и ОБСЕ.

10:55 27.11.2021 Напомним, президент Садыр Жапаров пришел к власти по итогам революции, к которой привели как раз несправедливые итоги парламентских выборов в октябре 2020 года.

10:55 27.11.2021 Садыр Жапаров president.kg.

10:56 27.11.2021 Парламентские выборы в Киргизии часто заканчиваются массовыми выступлениями и революциями. Все это дает некоторую напряженность. Не обошлось и без заговора политических оппонентов действующего президента. Молодые люди ставили своей целью свержение Жапарова, на данный момент арестовано 15 человек. Читайте также: У подозреваемых в попытке госпереворота в Киргизии изъяли обрезы и пистолет

11:19 27.11.2021 Три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, останутся в ее списке на предстоящих в воскресенье выборах. Об этом в субботу ТАСС сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

11:44 27.11.2021 Среди явных проблем текущей избирательной кампании в Киргизии — новая преференциальная система голосования, изначально задуманная в качестве барьера для коррупционных схем, реализуемых ранее партийными боссами. Об этом в своём телеграм-канале отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич. На республиканских парламентских выборах он работает международным наблюдателем: «Нововведение оказалось технически достаточно сложным и необычным: на выборах теперь будут считать голоса не только за партии, но и за каждого кандидата в отдельности внутри списка партии. На деле это может обернуться полнейшим ступором у избирателей, которые попросту не понимают, как голосовать, и могут путаться среди партийных и одномандатных кандидатов. При самом негативном сценарии это может повлиять на легитимность самих выборов (высокий процент брака) и даже привести к их отмене».

12:30 27.11.2021 Подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти в республике три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых останутся в списках этой политической силы на парламентских выборах, которые пройдут в стране 28 ноября. Об этом 27 ноября рассказала председатель киргизского ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Читайте также: В Киргизии оставят в списках кандидатов, связанных с делом о захвате власти

13:05 27.11.2021 Еще одной проблемой парламентских выборов в Киргизии многие эксперты называют привнесение религиозных ценностей именно в политическую культуру республики, что ранее было несвойственно для этой светской страны и ее молодой политической системы.

13:16 27.11.2021 Голосование вне помещения shailoo.gov.kg.

14:05 27.11.2021 Делегация ОП РФ начала наблюдение за ходом парламентских выборов в Киргизии. В стране уже наступил день тишины. В этот период запрещены любые виды рекламы кандидатов и партий, чтобы избиратели имели возможность определиться с выбором «в спокойной обстановке». Запрет не распространяется на размещенные ранее баннеры, листовки или плакаты. Правда, все они должны находиться вдали от избирательных участков. Цитата канала Общественной палаты РФ.

14:06 27.11.2021 ЦИК Киргизии аккредитовала 730 международных наблюдателей для мониторинга процесса подготовки и проведения выборов. Наблюдателей направили следующие организации: [[[list-0]]]

14:07 27.11.2021 Также ЦИК Киргизии аккредитовала представителей ЦИК Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Молдавии, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана и сотрудников 19 дипломатических представительств.

14:07 27.11.2021 Наблюдательные миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ уже развернули работу в столице и регионах. Краткосрочные наблюдатели прибудут в ближайшие дни.

14:07 27.11.2021 Международные наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных комиссиях. В прямом эфире 29 ноября члены наблюдательных миссий представят свои заключения и рекомендации по итогам мониторинга.

14:16 27.11.2021 На парламентских выборах в Киргизии активничают партии, применяющие в конкурентной борьбе запрещенные методы (подкуп избирателей, нарушение закона) — и всё это вполне может привести к повторению афганского сценария. Об этом в своём телеграм-канале отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич: «Регион Центральной Азии стоит на острие проблем, вызванных угрозами мирового терроризма. И эти угрозы могут оказаться напрямую и в короткие сроки опасными и для нас, для России, поскольку мы находимся во многом в едином экономическом и культурном пространстве со странами данного региона (не говоря уже об отсутствии виз и границ)».

14:17 27.11.2021 Голосование вне помещения 27.11.2021 shailoo.gov.kg.

05:47 28.11.2021 Центральная избирательная комиссия Киргизии сообщила об открытии в 8:00 (05:00 мск) участков для голосования на парламентских выборах страны. Всего на территории республики и за её пределами будет действовать 2494 избирательных участка. Подробности в материале: В Киргизии начались выборы депутатов национального парламента

07:40 28.11.2021 Напомним, за ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.

07:40 28.11.2021 Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 — в одномандатных округах.

07:40 28.11.2021 На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

07:40 28.11.2021 Голосование вне помещения shailoo.gov.kg (1).

07:40 28.11.2021 В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек. Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.

07:49 28.11.2021 До дня голосования на парламентских выборах Центризбирком Киргизии получил 196 жалоб о возможных нарушениях, сообщил 28 ноября журналистам член ЦИК Кайрат Маматов. Читайте подробнее: ЦИК Киргизии получил почти 200 жалоб перед выборами в парламент

08:06 28.11.2021 После выборов состав парламента Киргизии уменьшился со 120 до 90 депутатов. После выборов правительство автоматически не уйдет в отставку — кабмин теперь формирует президент.

08:12 28.11.2021 Особенностями выборов в парламент Киргизии с телеграм-каналом Общественной палаты России поделился первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич: «Это уже вторая попытка избрать 7-й созыв парламента: предыдущая попытка в октябре 2020 года закончилась массовыми волнениями, аннулированием результатов выборов и отставкой ряда губернаторов и президента страны Сооронбая Жээнбекова. Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) является однопалатным законодательным органом власти. Согласно новой редакции Конституции, количество мест сократилось со 120 до 90. Новая смешанная избирательная система подразумевает, что 54 депутата будут избраны по пропорциональной системе с открытыми партийными списками, а 36 депутатов — по мажоритарной в одномандатных округах».

08:13 28.11.2021 «Если голосование по партийным спискам проходит по единому общенациональному избирательному округу; то голосование за одномандатников проходит в 36 избирательных округах. В каждом округе проживают порядка 80−120 тыс. избирателей (в среднем 100 тыс.), а их границы не могут включать административно-территориальные единицы, не имеющие друг с другом границы», — заявил первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

09:20 28.11.2021 Премьер Киргизии Акылбек Жапаров проголосовал на выборах парламента страны.

09:21 28.11.2021 Явка на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 10:00 (07:00 мск) составила 2,91%.

09:53 28.11.2021 Глава Киргизии призвал сограждан выполнить свой гражданский долг, приняв активное участие в голосовании на парламентских выборах. Подробности в материале: На участке, где голосовал президент Киргизии, не работали урны

09:57 28.11.2021 Больше всего правонарушений, связанных с подготовкой к парламентским выборам в Киргизии, зарегистрировали в Ошской области — 91 факт, в Чуйской области — 69 фактов, в столице республики и в Джалал-Абадской области — по 52 факта. Читайте также: МВД зафиксировало свыше 400 нарушений перед выборами в парламент Киргизии

09:58 28.11.2021 Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сегодня, 28 ноября, проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента, после чего обратился к киргизстанцам с призывом выполнить гражданский долг. Читайте также: «Власти Киргизии впервые не вмешиваются в выборы» — премьер-министр

10:02 28.11.2021 Среди тех, кто решил попытаться пройти в парламент Киргизии по одномандатным округам, можно встретить депутатов нынешнего созыва парламента, бывших чиновников, олигархов, общественных деятелей, журналистов, правозащитников, спортсменов, бывших сотрудников силовых структур. Также в списках кандидатов есть бизнесмены, похожие на бандитов, и бандиты, представляющиеся бизнесменами. Читайте также: Киргизия готовится выбрать парламент: обстановка накаляется

10:03 28.11.2021 Садыр Жапаров с супругой проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш. Они пришли на участок в селе Чон-Арык под Бишкеком. [[[video-0]]] Президент попросил граждан Киргизии активно участвовать в выборах, отметив, что от голосования зависит будущее страны и наших детей. Цитат канала Sputnik_Kyrgyzstan.

10:04 28.11.2021 По сравнению с выборами 2020 года нынешние проходят не в пример спокойнее и чище. Небывалое дело в истории Киргизии — в этот раз руководство страны сознательно отказалось от масштабного и системного применения административного ресурса. В отличие от прошлого года, чиновники на местах не только не получали указаний из центра «обеспечить свыше 60% голосов за партию власти», но наоборот — Белый дом спустил в регионы распоряжение органам власти и бюджетным организациям воздержаться от помощи кому-либо. Читайте также: Киргизия готовится выбрать новый парламент — что ждет страну?

10:04 28.11.2021 Явка на выборах в парламент Киргизии по состоянию на 12.00 (9.00 мск) составила 9,17% — ЦИК.

10:05 28.11.2021 Премьер министр Киргизии раскритиковал партии за отсутствие конкретной программы. «Все хотят счастья, но мало путей решения, не все знают, как его достичь», — сказал глава кабмина. Он заявил, что впервые в истории власти не вмешивались в выборной процесс.

10:05 28.11.2021 Напомним, в Киргизии сегодня, 27 ноября, проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвует 21 партия.

10:18 28.11.2021 Свой голос на парламентских выборах в Киргизии, которые проходят в стране 28 ноября, отдал премьер-министр республики Акылбек Жапаров. Об этом 28 ноября сообщает киргизское новостное агентство 24kg. Об этом: Премьер-министр Киргизии проголосовал на парламентских выборах