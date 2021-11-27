Красноярск, 27 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Красноярске завершился суд против преподавателя бальных танцев, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в течение нескольких лет, с 2017 по 2020 годы обвиняемый совращал девочку, которая начала у него учиться с десятилетнего возраста. Всего в суде было доказано 44 эпизода преступления, в том числе половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет.

В результате 43-летний горожанин приговорён к 15 годам лишения свободы строгого режима. Его также лишили на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с детьми.