Нью-Дели, 27 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии за прошедшие сутки выросло на 8318. 27 ноября об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Индии от последствий COVID-19 умерли 465 человек. Выписались по выздоровлении почти 11 тысяч человек.

Общее число случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 34 563 749. Общее число летальных исходов составило 467 933.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в Индии пришёлся на апрель и май 2021 года. На пике в Индии выявляли свыше 400 тысяч новых случаев COVID-19 в неделю.