Москва, , 09:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен ознакомиться со всеми комментариями к своему посту в телеграм-канале по правительственным законопроектам о введении QR-кодов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Не ожидал, что их будет так много. Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время», — отметил Володин в телеграм-канале.

Для парламентариев важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены, подчеркнул спикер Госдумы.

Он поблагодарил граждан за активное участие и за высказывание своей позиции.

«Планирую и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте вызвали широкий общественный резонанс. Пост Володина в телеграм-канале с просьбой дать обратную связь набрал более 500 тыс. комментариев.

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