Брюссель, 27 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Пациентка, у которой в Бельгии подтвердилось заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон», прибыла в страну из Египта. Об этом 26 ноября сообщил на своей странице в Twitter бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам ученого, первые симптомы COVID-19 появились у женщины еще 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук объявил, что в Бельгии выявлен первый случай заражения штаммом B.1.1.529, который получил название «Омикрон».