Лондон, , 08:52 — REGNUM Ежедневный приём ванны с горячей водой, физическая нагрузка и дыхательные упражнения могут понизить уровень кровяного давления и сократить риск развития сахарного диабета 2 типа. Об этом сообщает британский врач Майкл Мосли в статья для газеты Daily Mail.

Гипертония ru.torange.biz

Мосли рассказал, что последние исследования показывают тесную взаимосвязь диабета 2 типа и гипертонии — повышенного кровяного давления. При этом сочетание этих болезней в четыре раза повышает риск сердечного приступа или инсульта.

Эксперт добавил, что снижение артериального давления также снижает риск развития диабета 2 типа. Мосли подчеркнул, что это подтверждает недавнее исследование, опубликованное в ноябре в журнале The Lancet.

Врач порекомендовал несколько простых методов, которые помогут снизить артериальное давление. Для предотвращения гипертонии следует следить за своим весом, не допуская ожирения. Также помогает сокращение потребления соли и повышение уровня физической активности.

Одним из приёмов снижения кровяного давления может стать простое пение. Исследования показывают, что при пении снижается уровень кортизола — гормона стресса, что в свою очередь приводит к снижению кровяного давления.

Также предотвратить гипертонию поможет ежедневное погружение в горячую воду. Тепло заставляет расширяться кровеносные сосуды, снижая нагрузку на сердце. Среди других методов снижения кровяного давления врач упомянул дыхательную гимнастику и прогулки.