Красноярск, 27 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Funcargo и пассажирского автобуса в Октябрьском районе Красноярска погибли водитель и пассажирка легковушки. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что, согласно предварительным данным, вечером 26 ноября водитель легкового автомобиля «Toyota Funcargo» двигался по ул. Киренского и в районе дома 2И, при попытке повернуть налево во двор, столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», ехавшим во встречном направлении. После этого легковушка врезалась в дорожный знак и опору линии электропередачи.

«В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате дорожной аварии с участием автобуса в мексиканском штате Мехико выросло до 21 человека.