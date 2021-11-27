Бишкек, 27 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Мониторинг выборов в парламент Киргизии начали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба МПА.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на выборах в Жогорку Кенеш (парламент — ред.) Киргизской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года, приступили к краткосрочному мониторингу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что утром 27 ноября наблюдатели МПА провели установочное совещание, на котором определили цели и задачи своего наблюдения, а также согласовали программу работы на ближайшие дни.

Кроме того, отмечается, что также участники совещания ознакомились с результатами долгосрочного мониторинга избирательной кампании, проведенного членами экспертной группы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ, для чего наблюдателям представили аналитические и справочно-информационные материалы, подготовленные по его итогам.

Отметим, повторные выборы в киргизский парламент состоятся 28 ноября и впервые будут проходить по смешанной системе. Кандидаты по партийным спискам будут бороться за 54 мандата, а кандидаты по одномандатным округам — еще за 36 мест.