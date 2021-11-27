Вашингтон, 27 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз». Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

После этого 36-летний российский хоккеист, впервые в нынешнем сезоне забросивший три шайбы за один матч, вышел на шестое место в истории НХЛ по этому показателю (28) и сравнялся с Марселем Дионни и Бобби Халлом.

Также теперь в активе Овечкина стало 748 заброшенных за время карьеры в лиге шайб, он находится на четвертом месте по этому показателю. Третье место по количеству голов в НХЛ на счету Яромира Ягра (766).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.