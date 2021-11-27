Лондон, 27 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Угрозы, якобы исходящие от России, названы более серьёзными, чем экстремизм, в Великобритании. Соответствующее заявление сделал 27 ноября глава великобританского генштаба Николас Картер в интервью Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Картер рассказал, что в 2014 году, когда он стал главой армии Великобритании, в споре о том, что серьёзнее — угроза от насильственного экстремизма или угроза, исходящая от России, победила версия о насильственном экстремизме.

Теперь же, по словам Картера, после событий в Солсбери в 2018 году и попытки отравления семьи Скрипалей лично он считает, что самой серьёзной угрозой для Великобритании является Россия. При этом глава британского генштаба не уточнил характер угроз и в чём конкретно они заключаются. Картер упомянул лишь некие «действия, относящиеся к серой зоне», требующие использования «всех инструментов силы», но при этом не приводящие к войне.

«Угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности», — уточнил Картер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы штаба обороны Великобритании Картера, Россия представляет «критическую угрозу» для Соединённого Королевства.