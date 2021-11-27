Канберра, 27 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На две неделе запретили въезд с территории девяти южноафриканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» власти Австралии. Об этом 27 ноября рассказал на брифинге австралийский министр здравоохранения Грег Хант.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Австралийское правительство приостановит все рейсы из девяти южноафриканских стран на период в 14 дней», — сказал он.

При этом уточняется, что в Австралию на указанный срок запрещены авиарейсы из ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшел, Малави и Мозамбика.

Также глава минздрава Австралии отметил, что не являющиеся австралийскими гражданами и посетившие на протяжении последних 14 дней какую-либо из указанных стран люди, не смогут въехать на территорию зеленого континента. В то же время граждане Австралии, приехавшие из указанных государств Африки, должны будут пройти двухнедельный карантин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса B.1.529, получивший название «омикрон».